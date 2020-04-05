رئيس جامعة طنطا: الجيش الأبيض بالجامعة جاهز لمواجهة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا.



وأكد توافر كافة الإمكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة من عدد الأسرة وغرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى والطواقم الطبية المدربة وكبار الأطباء فى تخصصات التخدير والرعاية المركزة وأمراض الصدر والأمراض المتوطنة والتحاليل والأشعة التشخيصية.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا تم توفير أماكن للعزل الطبي تستوعب 5000 شخص.



وأشار إلى إنشاء خطوط لإنتاج المستلزمات الوقائية المعقمة، الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا بمقايس الجودة العالمية لتغطية احتياجات المستشفيات بالغربية وتوزيع الكمامات الطبية المعقمة على المصالح الحكومية بالغربية بالمجان، مشيدا بالدقة المتبعة فى التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة وبعد تفقد جودة المنتجات والكمامات الطبية.



وأعلن رئيس الجامعة التوسع فى خطوط الإنتاج لتغطية احتياجات المستشفيات الجامعية وكافة مستشفيات المحافظة والمصالح الحكومية، انطلاقا من دور الرائد لجامعة طنطا فى خدمة المجتمع.



وأوضح سبع أن الجامعة تسعى لدعم التدابير الوقائية لمواجهة كورونا، وأن المستهدف فى المرحلة الأولى من

الإنتاج بعد التوسع فى الخطوط

الإنتاجية، هو إنتاج كمية كبيرة من الكمامات وتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان لدعم خطط الدولة فى مكافحة فيروس كورونا وتأمين الأطقم الطبية بالمستشفيات.