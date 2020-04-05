البابا فرنسيس يترأس قداس أحد الشعانين منفردا بسبب كورونا

ترأس بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، صباح اليوم الأحد، قداس «أحد الشعانين» منفردًا، بالفاتيكان، على غير العادة.

وجاء هذا الإجراء في إطار التدابير الاحترازية، التي يتم اتباعها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.