 البابا فرنسيس يترأس قداس أحد الشعانين منفردا بسبب كورونا - بوابة الشروق
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البابا فرنسيس يترأس قداس أحد الشعانين منفردا بسبب كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 12:13 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 12:13 م

ترأس بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، صباح اليوم الأحد، قداس «أحد الشعانين» منفردًا، بالفاتيكان، على غير العادة.
وجاء هذا الإجراء في إطار التدابير الاحترازية، التي يتم اتباعها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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