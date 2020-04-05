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طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية دون مشاكل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 1:02 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 1:04 م

التعليم: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات
بدأت اليوم الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، وأدى طلاب الفترة الأولى التي بدأت الثامنة صباحا امتحان اللغة العربية في محافظات القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر.

وقال عدد من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن أسئلة الامتحان كانت جيدة وبها بعض أجزاء غير مباشرة للمتميزين، واشتكى البعض من وجود مشاكل في وقوع سيستم الامتحان وضعف شبكة الانترنت.

وتتابع وزارة التربية والتعليم الامتحانات الإلكترونية، من غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات فرعية بالمحافظات، لرصد أي مشاكل تقنية تواجه تعامل الطلاب مع منصة الامتحان.

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