أكد ألسكندر سيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أُقصى موعد يمكن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم به هو شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد توقف جميع المنافسات الكروية في معظم أنحار القارة الأوروبية.

وقال سيفيرين في تصريحاته لقناة ZDF الألمانية :"مسابقاتا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يجب الانتهاء منهما في شهر أغسطس على أقصى تقدير".

وأضاف :"لدينا مرونة من حيث التواريخ وأوقات الانطلاق لأننا في وضع استثنائي، ولكن أيضًا لم يعد بإمكاننا استمرار المسابقة حتى سبتمبر أو أكتوبر".

يُذكر أنه كان من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة التركية أسطنبول يوم 30 مايو المقبل، بعد 3 أيام فقط من موعد نهائي الدوري الأوروبي المُقرر إقامتها في بولندا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) في بيان سابق قبل عدة أيام استمرار تعليق كافة بطولاته سواء على الصعيد الدولي أو الأندية، بما في ذلك بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.