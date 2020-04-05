قال الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إنه تلقى معلومات بإصابة والد أحد أطباء الامتياز، يعمل داخل مستشفى الدمرداش، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بفضل إجراءات التقصي والتتبع التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن وزارة الصحة أجرت تحليل فيروس كورونا للطبيب، مشيرًا إلى أن نتيجة التحليل ظهرت مساء الجمعة وجاءت إيجابية لفيروس كورونا.

وأوضح أنه تم حجز الطبيب فجر الجمعة بأحد مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان، قائلًا إن الطبيب لم يشكو من أي أعراض لفيروس «كوفيد - 19».

وذكر أن المستشفى أرسلت أكثر من 70 عينة للمخالطين للطبيب أثناء النبطشية من: ممرضين، وأطباء، وعمال، ومرضى، إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى ظهور نتيجة التحاليل للمخالطين غدًا.

وأكد أن المستشفى طهرت المنطقة التي كان يعمل بها الطبيب أثناء النبطشية بشكل كامل بالكلور كنوع من إجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن اتخاذ القرار بمنع دخول أطباء إلى الوحدة أو أية حالات للمرضى.

ونفى وجود أطفال ما بين المخالطين للطبيب، مؤكدًا أن المنطقة التي كان يعمل بها الطبيب، والمكونة من ست غرف، لا مجال فيها لميكروب أو فيروس، وفقًا لذكره.