هولندا تسجل 115 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأحد، 115 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر المعهد الهولندي للصحة، المعني رسميا بمتابعة تطورات وباء فيروس "كورونا" - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن حصيلة الوفيات بالفيروس زادت خلال الساعات الـ24 الماضية 115 حالة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1766 حالة وفاة.

ويمثل هذا الرقم تراجعا ملموسا في وتيرة الارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في هولندا، حيث سبق وأن تم تسجيل يوم 2 أبريل الجاري 166 حالة، و148 أمس الأول، فيما توفي 164 شخصا أمس.