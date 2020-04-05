 فلسطين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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فلسطين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 1:15 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 1:15 م

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف حسبما نشرته وكالة الأنباء الفسطينية، صباح الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات في فلسطين ارتفع إلى 226 حالة إصابة.

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