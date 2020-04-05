فلسطين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسبما نشرته وكالة الأنباء الفسطينية، صباح الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات في فلسطين ارتفع إلى 226 حالة إصابة.