محافظ دمياط: الانتهاء من التجهيزات لبدء تشغيل مستشفى العزل لمصابي كورونا

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستشفى دمياط التخصصي، والمستشفى العام؛ للاطمئنان على مستوى التجهيزات الطبية بهما، وذلك في إطار إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid19)، والاستعداد التام لأي طوارئ قد تحدث.

قالت المحافظ، إنه بناء على توصيات وزارة الصحة بضرورة تخصيص مستشفى للعزل الصحي أساسي، ومستشفيات إضافية بكل محافظة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، يجري حالياً الوقوف على كل التجهيزات وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة وأطقم التمريض، وتزويد شبكة الغازات الطبية لاستيعاب عدد أكبر من الأسرة، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل دمياط التخصصي كمستشفى عزل صحي بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى دمياط العام كمرحلة ثانية، إلى جانب تشغيل مستشفى اليوم الواحد برأس البر في حال الحاجة إلى ذلك، لافتة إلى أن هذه المستشفيات ستقوم باستقبال المرضى طبقاً للخطة المعدة سلفا من قبل الوزارة.

وأضافت أن اختيار هذه المستشفيات جاء بناء على ما أقرته اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة والسكان إلى محافظة دمياط من قبل، وفقاً لعدة معايير تشمل عدد الأسرة التي بها شبكة غازات طبية، وعدد أسرة العناية المركزة المتكاملة وتوافر وحدات الغسيل الكلوي، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي بما يتناسب مع عدد الأسرة.

ووجهت محافظ دمياط، مدير مديرية الصحة، بتنفيذ جميع التكليفات لاتمام التجهيزات النهائية في هذه المستشفيات لاستقبال المرضى لحظة تحديد الوزارة لذلك.

وتوجهت عوض، بالشكر إلى جميع أطقم الجيش الأبيض بمستشفيات دمياط، على مجهوداتهم المبذولة خلال هذه الظروف الراهنة، ووقوفهم صفاً واحداً لمواجهة الفيروس، والقضاء عليه.