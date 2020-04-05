مبادرة أمريكية لتوصيل الوجبات والكتب للأطفال مجانا حتى باب المنزل في الحجر الصحي

في مبادرة تثقيفية تهدف لاستمرار تزويد الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية بالعلوم المختلفة، لا سيما بعد غلق المدارس في عدة ولايات، قامت مدرسة Austin Independent School District بولاية تكساس، بالتعاون مع مكتبة Literati المخصصة لمساعدة الآباء على اختيار الكتب الأفضل لأبنائهم وفقًا لفئتهم العمرية واهتماماتهم الثقافية، بتوزيع الكتب بالمجان على الأطفال لقراءتها؛ من أجل تزكية الوقت في الحجر الصحي المنزلي، و استمرار تحصلهم على المعلومات في شتى المجالات على الرغم من تفشي الوباء العالمي المستجد.

وقامت إدارة المدرسة بتوزيع وجبات على العائلات الفقيرة أو المتعثرة، والتي تحتاج إلى دعم اقتصادي إضافي خلال فترة الوباء؛ خاصة مع تردي الوضع الاقتصادي العالمي، وفقًا لقناة التليفزيون الأمريكية الإخبارية Spectrum News.

وصرّحت مديرة المكتبة، والمسئولة عن تنفيذ المبادرة، فانيسا كاستانيدا ، أنها حريصة على استمرار مسيرة تعليم الأطفال خلال فترة العزل، ومحاربة التباعد الاجتماعي بالثقافة والقراءة.

وكان من المنتظر أن يقتصر التعاون بين إدارة المدرسة والمكتبة هذا العام على تنظيم عدد من المهرجانات والفاعليات الثقافية المختلفة في الولاية، إلا أن الوباء العالمي كان له رأيًا آخر.

وقالت «كاستانيدا» إن الوباء العالمي أجبرهم على تغيير استراتيجيتهم للتركيز على الخدمة المجتمعية أثناء تفشي الفيروس التاجي المستجد، واختاروا الشراكة مع مدرسة AISD ؛ لاختيار الكتب ذات المواضيع المتعددة، وتوصيلها للأطفال حتى باب المنزل.

وأضافت أن المكتبة تنتوي التبرع بأكثر من 30.000 كتاب للأطفال المحتاجين قبل انتهاء الأزمة، وشددت على أهمية الدور المجتمعي الذي تلعبه المبادرة في تسهيل وصول الكتب للأطفال الأكثر احتياجًا.