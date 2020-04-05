استمرار الإجراءات الوقائية من كورونا بمواقع العمل المختلفة في الوادي الجديد

تواصل القطاعات المختلفة بالوادي الجديد، إجراءات التطهير والتعقيم المستمرة؛ وذلك لضمان الوقاية من فيروس كورونا وحماية صحة المواطنين، وكذا الحفاظ على صحة العمالة في جميع مواقع العمل الخدمية والإنتاجية في ظل التنسيق مابين الوحدات المحلية والصحة والطب البيطري، والقطاع الزراعي، وكذلك الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.

وتشهد شركة فوسفات مصر القائمة على مشروع فوسفات أبوطرطور بالوادي الجديد، إجراءات وقائية وتعقيم وتطهير لجميع العاملين بالشركة من العمال، والإداريين، وكذلك الوافدين من أصحاب السيارات التي تنقل خام الفوسفات يوميًا، وذلك من خلال توفير مطهرات وأدوات تعقيم، وجهاز قياس حرارة عن بعد، الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء بمدخل الشركة وهضبة الفوسفات.

كما تتم عملية التعقيم والتطهير والكشف المبدئي من خلال من خلال فريق طبي متكامل خاص بالشركة يعمل يوميًا لمتابعة العمال والوافدين في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكاتف جميع أجهزة الدولة لحماية صحة المواطنين والوقاية من الفيروس.

وفي سياق متصل وفرت الوحدات المحلية مظلات ومقاعد لكبار السن أمام مكاتب البريد في ظل بدء المرحلة الثانية من صرف المعاشات بجانب تنظيم عدد من الشباب والمتطوعين وتوفير مطهرات وكمامات؛ لضمان الوقاية من الفيروس، وحماية صحة المواطنين والحد من التزاحم أثناء صرف المعاشات.