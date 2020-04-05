بلو سكاى للسياحة تبادر بنقل المصريين العائدين من أمريكا مجانا إلى أماكن العزل المؤقت

حسام الشاعر: لن نتردد في مساندة الجهد المتميز لحكومة مدبولي الذي أشادت به المنظمات العالمية

موقف رائع للسائقين وتوفير أسطول أتوبيسات حديثة وتعقيمها وتطهيرها حرصا على سلامة العائدين

استجابت شركة "بلو سكاي" للسياحة لطلب وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر بتوفير كافة الأتوبيسات المطلوبة لنقل جميع المصريين العائدين من أمريكا ونقلهم من مطار مرسى علم إلى أماكن إقامتهم بفنادق مرسى علم.

يأتى ذلك في إطار جهود شركات السياحة لمساندة جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والقرارات الوطنية الرائعة بحماية المواطنين المصريين من المرض داخل مصر وخارجها.

وفي إطار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة السبل لعودة المصريين العالقين بمختلف دول العالم إلى أحضان الوطن الأم وآخرهم مئات المصريين العائدين من أمريكا إلى أماكن العزل المؤقت بمدينة مرسى علم.

ونقل أسطول من سيارات الشركة، والذي ضم 7 أتوبيسات حديثة، صباح اليوم الأحد، نحو 323 راكبا بينهم 11 رضيعًا من المطار إلى الفنادق مجانا.

وأكد حسام الشاعر رئيس شركة "بلو سكاي" ورئيس غرفة شركات السياحة، أنه لم يتردد مطلقا في مساندة جهود الدولة في ظل منظومة وطنية متكاملة من الجميع لحماية المصريين وعبور تلك الأزمة العالمية بأقل خسائر بين المواطنين.

وشدد على أنه على أتم استعداد لتنفيذ أية مهام تساند الجهد المحترم والمتميز لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لحماية المواطنين المصريين بإجراءات أشاد بها العالم أجمع.

ووجه الشاعر، الشكر إلى السائقين الأبطال الذين لم يترددوا لحظة واحدة في القيام بتلك المهمة الوطنية وتوفير سبل الراحة للمصريين العائدين خلال رحلتهم من المطار إلى الفندق، مشيرا إلى تطهير الأوتوبيسات وتعقيمها قبل ركوب العائدين حرصا على سلامتهم، كما تم تعقيمها أيضا بعد وصولهم للفنادق ومغادرة الأتوبيسات.

وأعرب عن أمنياته أن تمر فترة العزل المؤقت بسلام عليهم جميعًا ليعودوا سالمين إلى أسرهم.