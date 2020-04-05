«الأطباء» تنضم لمطالب «النواب» فى اعتبار ضحايا كورونا من القطاع الصحى شهداء

النقابة: تقدير الدولة المنتظر سيزيد من شعور الأطباء وأسرهم بالأمان والانتماء

أعلنت نقابة الأطباء، عن انضمامها إلى الدعوات البرلمانية التى خرجت خلال الأيام القليلة الماضية بمعاملة ضحايا كورونا من القطاع الصحى مثل شهداء العمليات الحربية.

وخاطبت نقابة الأطباء، اليوم، رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة هالة زايد، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى، معاملة مصابى وشهداء العمليات الحربية، وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى.

وأشارت النقابة فى خطابها، إلى أن عددا من الأطباء قد أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس، وبعضهم نقله لأسرته، والبعض لقى ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء فى مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذى فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته.

وأكدت أن الأطباء، وباقى فئات الفريق الطبى، يجاهدون فى سبيل مجابهة فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم، وكذلك مجابهة الأمراض الأخرى لحماية الشعب المصرى من مخاطر العدوى، باعتبارهم خط الدفاع الأول والأكثر عرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمى وسط المرضى لرعايتهم.

وقالت النقابة: على الرغم من أن جهد الأطباء لا يقدر بثمن، ولا يمكن لأى تعويض مالى أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم المهم سيزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء؛ نتيجة لتقدير الدولة لجهدهم وتعويض أسرهم عن فقدان حياتهم.

كان النائب إسماعيل نصر الدين، قد أعلن قبل أيام، عن تقديم تعديل تشريعى على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم، بحيث تشمل قائمة المستفيدين، الأطباء الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، على أن يتم معاملة أسرهم كسائر أسر الشهداء وفق ما نص عليه القانون.

وأوضح النائب أن الأطباء يبذلون جهودا كبيرة خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين اثبتوا أنهم على قدر المسئولية وأنهم جنود فى أرض المعركة.

وأشار النائب، إلى أن التعديل يهدف لتضمين أسر الأطباء للقانون ليشمل جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة، والمدنيين، والأطباء وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية.

وتابع: سيتم إضافة عبارة «كل طبيب مات نتيجة إصابته بفيروس كورونا» لتعريف مصطلح الشهيد الواردة بالقانون ويصبح التعريف: «الشهيد بأنه كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية أو مات نتيجة إصابته بفيروس كورونا».