«مكافحة كورونا»: بعد انتهاء الأزمة سنقول إن مصر من أكثر الدول التي بها سرعة الشفاء

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة، إن الشعب المصري يركز على عدد الإصابات اليومي والوفيات ولا يهتم بنسبة الشفاء العالية، مستطردًا: «سنتحدث بعد انتهاء الأزمة عن أن مصر كانت من أكثر الدول التي كان بها سرعة الشفاء، والتحول من إيجابية الإصابة بفيروس كورونا إلى السلبية».

وأضاف في حواره مع «القناة الأولى المصرية»، اليوم الأحد، أنه قبل وضع خطة علاج لكورونا في مصر، تم بحث التجارب السابقة للدول الناجحة وغير الناجحة في التصدي للفيروس المستجد، موضحًا أن الدولة التي استطاعت كبح جماح المرض، لم تنجح بأدوية فقط، وإنما بعمل مجتمعي متكامل.

وتابع: «علاج فيروس كورونا يتم عن طريق بروتوكولات حتى الآن، ولا يوجد علاج مباشر شافي منه»، ذاكرًا أن الدول التي نجحت في التغلب على المرض، هي التي استطاعت الحد من انتشاره، واكتشفت إصابة المرضى مبكرًا، بالإضافة إلى أن برتوكول علاجها كان فعالًا.