حملات لإزالة التعديات ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال رش وتطهير بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ومتابعة الحالة العامة بالقرى التابعة لها.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات متنوعة بالقري التابعة لها وذلك من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للقري والشوارع والاحياء الرئيسية، وأسفرت الحملات عن إزالة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 30 متر مربع بقرية بطهنا الجبل، كما تابعت الوحدة المحلية تنفيذ اعمال الرش والتطهير بقرية بني أحمد، وتنفيذ أعمال رش وتطهير لقرية صفط الخمار، بالإضافة لتنظيم حملات رفع المخلفات الصلبة بقرى البرجاية ودماريس. كما تم إزالة التعدي على حرم الطرق بقرية صفط الشرقية.

أكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.