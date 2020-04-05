باومان يعرب عن ثقته في عدم تأثر فيردر بريمن بسيناريوهات الإفلاس المحتملة

أعرب فرانك باومان المدير الرياضي بنادي فيردر بريمن الألماني عن ثقته بأن ناديه لن يتأثر بالسيناريوهات المحتملة لإفلاس أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) .

وقال باومان لبرنامج تلفزيوني على شبكة "سكاي سبورت" : "متفائل للغاية أن بإمكاننا النجاة من أسوأ سيناريو وهو عدم استكمال الموسم".

وقال باومان: "جمعنا كل المدخرات الممكنة التي يمكن جمعها في وقت قصير. قمنا بتجميد الاستثمارات. وبالطبع ، ساعدنا في ذلك قيام اللاعبين والجهاز الفني والإدارة بالموافقة على خصم جزء من رواتبهم".

بالإضافة إلى ذلك فإن فيردر بريمن في مفاوضات مع البنوك التابعة له والمتبرعين لتأمين سيولة مادية للأسابيع والأشهر المقبلة.

وأفادت مجلة "كيكر" الألمانية مساء الجمعة أن 13 ناديا من أصل 36 ينشطون في دوري الدرجتين الأولى والثانية يتعين إشهار إفلاسهم بحلول شهر يونيو على أقصى تقدير إذا لم يٌستأنف النشاط الكروي، الموقوف منذ منتصف مارس.

ووفقا للتقرير ، فإن هذه الأندية تضم أربعة أندية من البوندسليجا وتسعة أندية من دوري الدرجة الثانية.