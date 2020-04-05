انخفاض الإصابات المسجلة في يوم واحد بكورونا في ألمانيا لليوم الثالث

أعلن معهد روبرت كوخ للصحة العامة التابع للحكومة الألمانية، اليوم الأحد انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي، رغم استمرار تسجيل أعداد مرتفعة لحالات الإصابة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المعهد، فقد سُجّلت في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة 5936 حالة إصابة جديدة، ليمثل ذلك ثالث انخفاض على التوالي في عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة في يوم واحد، وذلك رغم استمرار تسجيل أعداد مرتفعة لحالات الإصابة، والتي وصلت إلى 91 ألفا و714 حالة على الأقل، حسب ما أفادت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".

وتوضح الإحصاءات الخاصة بالموقع تسجيل 184 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1342 حالة.