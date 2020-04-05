«فيفا» يسلط الضوء على مساعدات لاعبي الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على حالة الوحدة التي خلقها فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بين الأندية المتصارعة في أقوى ديربيات العالم، بما في ذلك الأهلي والزمالك.

وأوضح الاتحاد الدولي، أنه ازمة فيروس كورونا أظهرت التعاون بين الأندية المتنافسة والأكثر عداوة كروية بين بعضها البعض، على مستوى العالم، مثل ليفربول وإيفربتون، مانشستر سيتي واليونايتد، وكذلك الأهلي والزمالك.

وذكر الاتحاد الدولي في التقرير الذي نشره على موقعه الرسمي: «بالطبع، لم يقتصر التنافس على الأندية في إنجلترا فقط وسط هذه الأزمة العالمية، تحدثنا مؤخرًا عن كيفية تعاون لاعبي ومحبي العملاقين الأهلي والزمالك - وهما من أشد المنافسين في كرة القدم العالمية - لتقديم المساعدة في القاهرة».

وكان عددًا من لاعبي النادي الأهلي والزمالك قد تفاعلوا مع تحدي الخير الذي أطلقه سعد سمير، مدافع النادي الأهلي لتقديم المساعدات للأسر المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد.