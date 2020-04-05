ضبط 618 عبوة كحول إيثيلي وكولونيا مغشوشة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، من ضبط 618 عبوة كحول إيثيلي وكولونيا مغشوشة، داخل شركة مسلتزمات بمدينة طنطا.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا يتضمن تمكن حملة تفتيشية من وحيد الحسينى، وياسر مراد، ومحمد الشيخ متفشي الرقابة التموينية، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، لمراقبة الأسواق ورصد المتلاعبين بالأسعار والغش التجاري، من ضبط618 عبوة كحول إيثيلي وكولونيا مغشوشة، داخل شركة مستلزمات، بمنطقة الاستاد بدائرة قسم ثان طنطا.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر رقم 9743جنح ثان طنطا، وإخطار النيابة المختصة لتجري شؤونها.