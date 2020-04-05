رئيس مطار مرسى علم الدولي: استقبلنا العائدين من واشنطن بالهدايا والورود

قال اللواء طيار هاني عقاب، رئيس شركة مطار مرسى علم الدولي، إن المطار كان في استقبال المصريين العائدين من واشنطن، وفقًا لتعليمات الطيار منار عنبة، وزير الطيران المدني، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لاستقبال المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن التعليمات تضمنت إعداد كل شيء وتقديم التسهيلات الكاملة لاستقبال المصريين، معقبًا: «تم عمل تجهيزات كاملة للاستقبال حتى يلقى العائدون استقبالًا جيدًا».

وأشار إلى أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعطى تعليماته بحسن استقبال العائدين، لافتًا إلى استقبال العائدين بالورود وتقديم الهدايا من هيئة التنشيط.

وذكر أنه تم التنسيق مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل المطار، قائلًا إن المطار أحضر شركة متخصصة في التعقيم، التي أجرت عمليات التعقيم قبل وبعد قدوم المصريين.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ووكيل وزارة الصحة ومدير الحجر الصحي في البحر الأحمر يكثفون حملة استقبال الأفراد على أعلى مستوى، متابعًا: «سهلنا المأمورية بدون أي تزاحم أو تعب للركاب، وقدمنا المشروبات والمأكولات لعدم الشعور بأي احتياج».

وأكد على أن كل الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن وبأمان كامل، مشيدًا بمجهود الشرطة ووزارة الداخلية والجمارك والجوازات والأمن الوطني وأطقم الحجر الصحي.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي استقبل، صباح اليوم الأحد، طائرة إجلاء المصريين العالقين من واشنطن، وعددهم 323 مصريًا، من بينهم 16 طفلًا، في فنادق بمرسى علم مجانًا.