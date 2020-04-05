رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن تخصيصه مستشفى جامعي لعزل وعلاج حالات كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على مواصلة تكاتف جهود الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل صد جائحة فيروس كورونا المستجد ، مشددًا على حرص إدارة الجامعة على تسخير جميع إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية من أجل العبور الأمن والسالم لوطننا في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تشهدها العالم، والعمل على حماية أهلنا وذوينا من الهجوم الشرس للفيروس المستجد.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع طارئ لقيادات العمل الطبي بمستشفيات أسيوط الجامعة والذي ضم الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي للكبد والجهاز الهضمي والدكتور عصام عزت نائب مدير مستشفى الاستقبال العام والدكتور علاء عطية مدير وحدة الإصابات بالمستشفى الجامعي.

وشدد الدكتور طارق الجمال على دور المستشفيات الجامعية في الوقت الراهن والدور المنوط بها في تخفيف العبىء عن مستشفيات وزارة الصحة والإستعداد لأي حالات تزايد في الإصابة بالفيروس في الفترة القادمة.

وفى هذا الشأن، أعلن رئيس جامعة أسيوط عن تخصيص مستشفى الراجحى الجامعي كمرحلة أولي كمستشفى مختص باستقبال حالات الاشتباه بالفيروس وإجراء التحاليل اللازمة وتخصيصها كمقر لعزل الحالات الإيجابية التي يثبت إصابتها بالفيروس من المرضي المحجوزين داخل المستشفيات الجامعية والذين يعالجون من حالات مرضية بالإضافة لعدوى كورونا بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات الجامعية وقطاع التعليم بالجامعة.

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية الكلية للمستشفى تبلغ 224 سرير سيتم تهيئتها مع تخصيص جزء منها كمقر إقامة للأطقم الطبية المقرر لها العمل في المستشفى طوال فترة أسبوعين متكاملين على أن يتم استبدالهم بأطقم أخرى بعد تلك الفترة.

وأشار إلى بحث إمكانية تخصيص مستشفى الطلبة الجامعي كمقرر لعزل الحالات الإيجابية من طلاب الجامعة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 68 سريرًا.

وصرح رئيس الجامعة إلى أن قراره يأتي في إطار ما تميز به جامعة أسيوط من مجتمع بشرى ضخم يضم نحو 35 ألف مابين عضو هيئة تدريس وعاملين إلى جانب أكثر من 84 ألف طالب بمختلف كليات الجامعة وهو ما يدفع إدارة الجامعة بالحرص على تقديم لهم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم في مختلف الظروف، مشيراً إلى إصداره توجيهات مباشرة ببدء العمل فوراً في التجهيزات اللازمة لملائمة طبيعة عمل مستشفيات العزل والقيام باختيار الكوادر الطبية المنوط بها العمل فى العزل وتدريبهم.

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