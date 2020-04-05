مطالبة أصحاب مصانع الملابس في بنجلاديش بالإغلاق لأسبوع آخر بسبب كورونا

طالب اتحاد مصنعى ومصدرى الملابس في بنجلاديش، اليوم السبت، أصحاب مصانع الملابس في البلاد بالإبقاء على مصانعهم مغلقة لمدة أسبوع آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.



وقالت روبانا حق رئيسة اتحاد مصنعي ومصدري الملابس في بنجلاديش في بيان أصدرته، اليوم السبت "أطلب من جميع الأعضاء إبقاء مصانعكم مغلقة حتى الحادى عشر من أبريل".



كان من المفترض أن تستأنف المصانع أعمالها يوم غد الأحد، بعد أكثر من أسبوع من إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.



وتعتبر بنجلاديش ثاني أكبر منتج للملابس في العالم بعد الصين، وتوظف أكثر من 1ر4 مليون عامل، معظمهم من النساء ، في مصانعها البالغ عددها 4000 مصنع تقريبا.