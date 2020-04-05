بلجيكا: 164 حالة وفاة و1260 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الأحد، تسجيل 1260 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و164 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ذا برسلز تايمز" البلجيكية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 1260 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة إلى 19 ألفا و691 حالة، مشيرة إلى أن تلك البيانات لا تعكس العدد الفعلي للمصابين على أساس أنها تعتمد على عدد من خضعوا لاختبار الإصابة بالفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1447 حالة، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه لليوم الأول منذ بداية الأزمة يزيد عدد من خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة على عدد حالات الدخول الجديدة، حيث خرج 504 أشخاص من المستشفيات، بينما دخل 499 شخصا.