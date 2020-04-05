رئيس الوزراء اللبناني: نعمل على ولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأحد، أن حكومته تعمل على ولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم عن دياب قوله، خلال جولة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إن "الحكومة ستكون لإزالة الحواجز السياسية والطائفية وهي معنية باللبنانيين بالداخل وفي الخارج، وهي حكومة بناء الجسور حتى بين الأحزاب، ونعمل ليلاً ونهاراً لولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة".

وأعرب دياب عن شكره لكل من يعمل في هذه الظروف الصعبة، مهنئا إياهم بسبب عملهم المميز من أجل عودة المغتربين، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم.

وقال: "لا بد من وجود أخطاء صغيرة ولكننا نتعلم من أجل المرة المقبلة".