ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 34 حالة في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل خمس وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 34 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى ارتفاع الإصابات في السعودية إلى 2385.

ولفت إلى شفاء 68 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة، موضحا أن نسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47%، ونسبة غير السعوديين تبلغ 53%.

وأعلن العبد العالي أن "الحالات المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات"، لافتا إلى أن "نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة مقلقة".

وأكد المتحدث أن "أعداد الإصابات ترتفع لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى".