بي بي سي: عدد الوفيات جراء كورونا في بريطانيا سيترواح بين 7 آلاف و20 ألفا

قال أحد كبار علماء الأوبئة في المملكة المتحدة إن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا سيتراوح من 7 آلاف إلى 20 ألفا.

وأضاف البروفيسور نيل فيرغسون لبي بي سي أن هناك "بعض الدلائل" على أن الإغلاق الكامل للبلاد ساعد في إبطاء انتشار الفيروس.

و توقع أن يرتفع معدل الإصابة بالوباء على الأرجح خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة.

وشدد البروفيسور فيرغسون، والذي يقدم النصح لحكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، أنه "ما هو مهم الآن حجم التراجع في أعداد الحالات، هل سترى بريطانيا فترة ذروة طويلة ومعدل الإصابة فيها ثابت؟ أو كما نأمل، انخفاضًا أسرع بكثير فى عدد الحالات، هذا الأمر يعتمد على مدى فعالية التدابير الحالية ؟"

وتتفق توقعات فيرغسون مع ما ذكره المدير الطبي فى انجلترا بهيئة الصحة العامة البروفيسور ستيفين باويس الأسبوع الماضي ، من أنه إذا تم إبقاء حصيلة القتلى في المملكة المتحدة أقل من 20000 ، "سنكون قد حققنا نتائج جيدة".