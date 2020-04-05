نجحت الحكومة المصرية في إعادة المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمنهم مجموعة من الرياضيين والأبطال وعلى رأسهم السباحة العالمية فريدة عثمان وتذليل كافة العقبات ونقلهم لإحدى فنادق مدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وذلك بعد الأزمة التي ضربت جميع دول العالم بتفشي فيروس "كورونا" المستجد وتسببه في تأجيل وإلغاء كافة الأنشطة الرياضية حول العالم في كل اللعبات.

فريدة عثمان هي السباحة التاريخية المصرية التي كتبت اسمها بحروف من نور بعد أن توجت ببرونزية سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم ببودابست بالمجر عام 2017، ثم كررت ذلك الإنجاز ببطولة العالم عام 2019 في كوريا الجنوبية بحصولها على برونزية نفس السباق، لتصبح السباحة الوحيدة في تاريخ مصر تتوج بميداليات في بطولات العالم ولم يسبقها أحد في تحقيق ذلك.

يذكر أن فريدة، كانت أصغر سباحة تشارك في دورة الألعاب العربية عام 2007، وعام 2009، كما فازت بلقب أسرع سباحة بالعالم في عامها الـ14.

وفي 2009 و2010 فازت مرتين متتاليتين بالميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا للناشئين، كما فازت في عام 2011 بأول ميدالية في تاريخ مصر ببطولات العالم للناشئين، وفي نفس العام فازت بذهبية الـ50 متر حرة في دورة الألعاب الإفريقية، كما فازت بـ7 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب العربية.

حرصت الشروق على التواصل مع السمكة الذهبية خلال تواجدها بصحبة بعض الرياضيين في إحدى الفنادق بمدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي بعد عودتها لمصر، للحديث عن كواليس عودتها للبلاد والفترة التي قضتها في أمريكا بعد إيقاف الأنشطة الرياضة بسبب تفشي فيروس كورونا ورأيها في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في صيف عام 2021، وتطلعاتها للفترة المقبلة واستعدادا لتحقيق حلمها في اليابان ليكن لنا هذا الحوار.

حزنت لتأجيل أولمبياد طوكيو لكن صحة الجميع أهم من أي رياضة

أشكر المسؤولين والحكومة المصرية إلى إعادتنا لمصر

أمارس اليوجا والرياضة لمدة ساعة يوميا خوفا من تأثر مستواي

أثق في قدرتي على إسعاد المصريين في أولمبياد طوكيو

وزارة الرياضة واتحاد السباحة ذللوا كافة العقبات أمامنا

الإجراءات الوقائية في مصر شديدة الاحترافية وأشكر لك من ساعدنا

كيف ترين قرار تأجيل أولمبياد طوكيو حتى صيف عام 2021؟

قرار تأجيل الأولمبياد كان الأفضل من أجل صحتنا وصحة عائلاتنا، وهو الشيء الأهم حالينا ونحن في فترة صعبة لكن أثق أن الأمور ستسير بشكل جيد.

هل حزنتي لتأجيل الأولمبياد؟

لا يمكن أن أقول أنني لم أحزن بعد تأجيل الأولمبياد، لأنني قمت بالتدريب القوي خلال الماضية وبذلك مجهودا كبيرا وقمت بالتضحية بأمور كثيرة، لكن ذهب ذلك الحزن سريعا لأن قرار التأجيل كان الأفضل وأتمنى أن يكون العام أفضل وأستعد للأولمبياد بالشكل الأمثل.

كيف كانت الفترة الماضية بالنسبة لكي في أمريكا من حيث الاستعداد للمنافسات المؤهلة لأولمبياد قبل إيقاف جميع الأنشطة؟

الفترة الماضية قبل غلق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة كانت جيدة بالنسبة لي، ولذلك حزنت بسبب قرار تأجيل الأولمبياد، لكنني أثق أن الله لن يضيع مجهودي وقررت البقاء في أمريكا خلال الفترة السابقة للتدرب هنا والآن أنا في مصر وسأعود للتدريبات من جديد.

كيف أثرت كورونا على استعداداتك في الفترة الحالية وماذا عن برنامج التدريبي؟

غلق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة يؤثر على تدريباتت وحالتي الرياضية، لذلك أحاول أن أمارس بعض الرياضة لمدة ساعة يوميا وأيضا ممارسة اليوجا حتى أرفع من لياقتي قبل العودة للتدريبات وخوفا من إنخفاض مستواي.

ماذا ينقصك للتأهل رسميا للأولمبياد ؟

قبل إيقاف الأنشطة الرياضية كنت أستعد للمشاركة في إحدة البطولات المؤهلة للأولمبياد لكن تأجلت بعد ذلك بسبب كورونا، والفترة المقبلة أستعد بعد عودة النشاط للمشاركة في البطولات المؤهلة وأحقق الرقم المناسب لتأهلي رسميا لطوكيو.

كيف تقضين وقتك في فترة الحجر الصحي في مرسى علم؟

أقضي فترة الحجر الصحي في مرسى علم بممارسة الرياضة لمدة ساعة يوميا والتحدث مع عائلاتي وأصدقائي، وأتابع المستجدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقراءة بعض الكتب حتى تنتهي مدة الحجر الصحي.

هل هناك تواصل مع اتحاد السباحة ووزارة الرياضة في أزمة كورونا قبل العودة لمصر؟

نعم هناك تواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، مع مجموعة السباحين من أجل تذليل كافة العقبات ومساعدتنا في أي شيء نريده وهو يقومون بدور كبيرة للغاية.

ماذا عن مبادرة الدولة بعودة رعاياها في الخارج وأبطال مصر الرياضيين من جميع الدول؟

أريد أن أوجه الشكر لكل الجهات المسؤولة في الدولة ومجهوداتهم في عودتنا للبلاد في أسرع وقت، وهم يتحدثون معنا بشكل يومي ويتابعوا آخر المستجدات والجميع هنا يساعدنا والأمور تدار باحترافية كبيرة.

وكيف تكون الإجراءات الوقائية بعد العودة لمصر.. ماذا يحدث في الفندق في مرسى علم بداية من المطار حتى الدخول للفندق ؟

منذ وصولنا مطار مرسى علم قمنا بالنزول من الطائرة 20 فرد على حدى منعا للتكدس وتم إجراء اختبار درجة الحرارة وتحليل الدم بسبب فيروس كورونا وكانت جميع نتائج من على الطائرة سلبية، ثم رأينا جانب كبير من التطهير وأمدونا بالمطهرات ووصلنا الفندق حيث كان في استقبالنا فريق مميز ومدرب وجلسنا كل شخص في غرفة طبقا للتعليمات وأرى أن جميع الإجراءات الوقائية تدار هنا باحترافية شديدة.

رسالة للمسؤولين بعد العودة لمصر والحفاظ على أبطال مصر في الخارج؟

أشكر الحكومة والقنصلية المصرية في أمريكا ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة والأطباء وكل من يعمل في الفندق فالجميع يؤدون مجهودا كبيرا، وساعد ذلك في عودتني لمصر وأن نبقى في آمان هنا.

هل أمريكا تعاني من أزمة كبيرة بسبب كورونا وكان ذلك سببا في عودتك إلى مصر؟

الحالات متزايدة من كورونا في البلاد جميعها وليس في أمريكا فقط، وأعتقد أن ففترة وستمر وفضلت العودة لمصر لأكون بجانب عائلاتي وداخل بلادي هذا الفترة، قبل أن تعود الأمور لطبيعتها مرة آخرى وأثق أن كل شيء سيكون أفضل.

ما هي تطلعات فريدة عثمان للفترة المقبلة وأولمبياد طوكيو 2020؟

بعد مرور الفترة الحالية سوف أقرر ما إذا كنت سأعود لأمريكا لاستكمال التدريبات، ووضع برنامج تدريبي مع مدربي لتحسين ما ينقضي وتطوير أمور آخرى، وأثق أنني سأكون في أفضل حالاتي قبل الأولمبياد وقادرة على تشريف مصر هناك.