سلبية تحليل كورونا لأول مولود لسيدة مصابة بالغردقة

قال مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، إن العينة التى أخذت من الطفل آدم الذي ولد صباح اليوم لأم كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجتها سلبية، مما يعني سلامته.

وكانت عملية الولادة قد تمت داخل مستشفى الغردقة العام بالقسم الفندقى، وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة .

وأجريت العملية للأم التي تدعي (ن. ج) والتي كانت محتجزة بمستشفى العزل بإسنا، بعد تأكد إيجابية تحليلها لفيروس كورونا، وبقيت في العزل 9 أيام، وبعد شعورها بآلام الولادة، تم إجراء تحاليل جديدة لها في مستشفى العزل وثبتت سلامتها، وتم السماح لها بالخروج والتوجه إلى الطبيب المعالج في الغردقة لإجراء عمليه الولادة.