الأمم المتحدة تناشد بنغلاديش إعادة الإنترنت لمخيمات الروهينجا لمكافحة تفشي فيروس كورونا

دعت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية إلى إعادة خدمة الإنترنت للعمل في أكبر مخيم للاجئين في العالم في بنغلاديش وذلك للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكانت السلطات في بنغلاديش قد فرضت قيودًا على شبكات الهاتف المحمول في المخيمات التي تضم مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا العام الماضي.

وتقول الأمم المتحدة وحقوقيون إنهم يكافحون من أجل إعلام السكان بأفضل الطرق لمنع انتشار كورونا.

وفر مسلمو الروهينجا مما وصفته الأمم المتحدة بـ "تطهير عرقي" في ميانمار المجاورة قبل نحو ثلاث سنوات.