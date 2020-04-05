 فيديو.. وزيري: مبادرة الترويج للآثار عبر الإنترنت توجه دعوة للالتزام بالبقاء في المنزل - بوابة الشروق
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فيديو.. وزيري: مبادرة الترويج للآثار عبر الإنترنت توجه دعوة للالتزام بالبقاء في المنزل

أسماء الدسوقي
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 4:53 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 4:53 ص

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن فكرة الترويج للسياحة من خلال الواقع الافتراضي، بدأت بعقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماع مع المجلس الأعلى للآثار، لتوجيه رسالة لمصر والعالم أجمع تدعو لالتزام المنزل.

وأضاف «وزيري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن العمل بدأ بواسطة فريق من وزارة السياحة والآثار، منوهًا بعقد اجتماع اليوم ظهرًا، تم فيه تحديد المقابر التي سيتم تصويرها افتراضيًا.

وذكر أن صور المقابر المحددة ستظهر يوميًا في تمام السابعة مساءً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة، بحيث يتم عرض مقبرة واحدة كل يوم، موضحًا أن العرض يشمل شرح وتفسير للمقبرة المعروضة، بالإضافة إلى عرض بعض المناطق السياحية على هيئة أفلام.

ولفت إلى أن بعض المرشدين السياحيين قدموا شرحًا لأهم 20 قطعة أثرية بالمتحف الفني في التحرير، في ظل مبادرة الترويج للآثار داخل مصر وخارجها.

 


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