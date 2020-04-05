قال الدكتور محمود الجراحي، مدير مستشفى حميات بورسعيد، إن جميع الجهات في المحافظة، تعمل كفريق واحد متلاحم، في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، يوم السبت، أن وجود العديد من الإصابات في محافظة بورسعيد، أمر طبيعي، حتى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية كافة، موضحًا أن دور المحافظة هو الحد من تفشي الوباء، والحفاظ على انخفاض أعداد الإصابة، والأخذ بالإرشادات الوقائية.

وأشار إلى أن دعم الشعب المصري، للدور الذي يبذله الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، حمس وشجع جميع العاملين في القطاع الصحي، على الاستمرار في مقاومة ومكافحة العدوى معلقًا «نعيش حالة من المقاومة الشعبية للفيروس في بورسعيد».

ونصح المواطنين يتحمل الأيام المقبلة، من أجل حماية المجتمع، وسلامة الجميع، والحرص على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، والتحمل والصبر حتى تنتهي الأسابيع المقبلة على خير، والتكاتف من أجل عبور الأزمة.