سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على منتهكي الحجر في المطارات

أكدت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية ، اليوم الأحد ، أنها ستفرض عقوبات شديدة على أشخاص ينتهكون إجراءات الحجر الصحي في المطارات بالخداع.

وجاء ذلك بعد تأكد إصابة أحد الأشخاص الذي اجتاز إجراءات الحجر الصحي في المطار عبر تناول دواء خافض للحرارة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما شددت السلطات على أن الأشخاص الذين يقدمون وثائق تشمل معلومات كاذبة إلى السلطات في إجراءات الحجر الصحي سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون (حوالي 8 آلاف دولار).

وقالت السلطات "إن الإبلاغ الطوعي عن الحقائق والاختبار في وقت مبكر ، هما الأهم بالنسبة لنا ولعائلاتنا والشركاء المحليين والمجتمع المحلي".

وتم التأكيد على أن طالب مراهق يدرس في الولايات المتحدة قد تناول كمية كبيرة من أدوية خافضة للحرارة قبل مغادرة الولايات المتحدة ودخول البلاد على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض متعلقة بالإصابة بكوفيد-19 مثل الحمى وآلام العضلات منذ 23 مارس الماضي، واجتاز إجراءات الحجر الصحي في المطار بكوريا الجنوبية.

وبعد يوم من وصوله إلى كوريا الجنوبية، تم تأكيد إصابته بكوفيد-19 في مدينة بوسان.