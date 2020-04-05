ملك الأردن يوجه بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية

وجه ملك الأردن عبدالله الثاني، الحكومة الأردنية بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجيًا في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، شدد الملك، خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني اليوم الأحد، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، مؤكدًا أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين.

ودعا خلال الاجتماع إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة، لافتًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون و245 حالة، فيما تعدت أعداد الوفيات حاجز 67 ألف.