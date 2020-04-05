جامعة سوهاج تؤجل سداد رسوم التعليم المدمج وتحدد آليات التسجيل عن بعد

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أنه تقرر تأجيل سداد الرسوم الدراسية للطلاب الملتحقين بالتعليم المدمج والمفتوح بالجامعة، إلى حين انتهاء أزمة فيروس كورونا، على أن يتم سدادها قبل أداء الامتحانات.

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة الجامعة للحفاظ على صحة منتسبيها من أيه احتمالات أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ آليات التسجيل الأكاديمي عن بعد عبر الإنترنت، و من ثم بث المقررات الدراسية باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك حرصاً علي سلامة وصحة الطلاب.

وتشمل عملية التسجيل 4 خطوات:

1- تشكيل مجموعة عمل من منسق البرنامج ومرشد اداري للتواصل مع الطلاب عبر جروب واتس آب أو بريد إلكتروني.

2- إخطار الطالب عن طريق المرشد الاكاديمي للبرنامج عن المقررات المسجلة بعد اخذ رأيه.

3- إرسال استمارة التسجيل للطالب الكترونيا .

4- يقوم الطالب بعد ذلك باستلام الاستمارة الكترونيا بالتوقيع عليها، ويتواصل مع المرشد الاكاديمي بما يفيد العلم.