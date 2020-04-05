الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني يعلن استعداده للعمل مع جونسون لمكافحة كورونا

قال كير ستارمر، الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني المُعارض، اليوم السبت، إنه ستكون "لديه الشجاعة" لدعم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عند الضرورة في إطار المصلحة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.



وفي الوقت نفسه، حمّل ستارمر، جونسون مسؤولية أخطائه في هذا الشأن، فى الوقت الذى يتعرض فيه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع أزمة كورونا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وجرى فى وقت سابق من اليوم السبت انتخاب ستارمر خلفا لجيريمي كوربين في رئاسة حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، بعد فترة اضطرابات شهدها الحزب .



وقال سترامر في كلمة في صفحته على تويتر: "إنه شرف وفخر لي أن اتولى رئاسة حزب العمال".



وحث حزبه على "مواجهة المستقبل بصدق" بالتعامل مع مناهضة السامية في صفوفه وإعادة التواصل مع الناخبين، عقب تراجع كارثي في الدعم في الانتخابات المبكرة التي أجريت في ديسمبر الماضي.