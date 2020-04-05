«السياحة والآثار» تتيح زيارة الدير الأحمر عبر صفحاتها بمواقع التواصل

أطلقت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الأحد، على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت زيارة افتراضية جديدة لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج، كما ستطلق، غدًا الاثنين، زيارة لأثر إسلامي هو جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم الأحد، أن الدير الأحمر يقع غرب مدينة سوهاج سوهاج بمسافة تبعد حوالي 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت في العصور المسيحية المبكرة، وأنشأه الأنبا بشاي في أوائل القرن الرابع الميلادي، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية في تشييده لذا سمي بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردي والأسود.

وتعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبق منه سوى الكنيسة والحصن الذي يقع في الجهة الجنوبية منها، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.

والكنيسة الرئيسية، عبارة عن مساحة مستطيلة مقسم إلى صحن يتكون من ثلاث أجنحة، كما يوجد فى الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء.

والحصن يرجح أنه يرجع لعصر الأمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التي تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياه.

وأُطلقت هذه الزيارة الافتراضية بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.