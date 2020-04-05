محافظ أسيوط يفتتح معارض لبيع الخضار والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد معارض الخضار والفاكهة والسلع الغذائية والتي تنظمها الغرفة التجارية بأسيوط بالتعاون مع مديرية التموين ورؤساء أحياء شرق وغرب مدينة أسيوط وإدارة التعليم الفني وذلك بميدان المنفذ بحي شرق وبمقر جمعية الشبان المسلمين بميدان المجذوب بحي غرب لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجارى وارتفاع الأسعار في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

جاء ذلك بحضور المحاسب عمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وأسامه أنور بشاي ومروان الشب نائبا رئيس حي شرق ومحمود ثابت أمين الغرفة التجارية بأسيوط.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه معرض الخضار والفاكهة والسلع الغذائية بميدان المنفذ وشاهد حركة البيع بالمعرض وتفقد قسم اللحوم البلدي والسلع الغذائية وقسم الخضار والفاكهة والمجمدات وسيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والتي تعرض منتجاتها بأسعار مخفضة مشيدًا بالأسعار المخفضة للسلع المعروضة بالمقارنة بمثيلاتها في المحلات كما تفقد أقسام معرض المنتجات والسلع الغذائية بجمعية الشباب المسلمين بحي غرب وشاهد قسم معروضات المنتجات الزراعية لمدارس التعليم الفني بالمحافظة وقسم المجمدات والخضار والفاكهة والسلع الغذائية المتنوعة.

والتقى المحافظ بالمواطنين الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة ورخص أسعارها مطالبين بإستمرارية المعارض على مدار العام لضبط الأسعار وتوفير المنتجات والسلع الغذائية.

وأعلن محافظ أسيوط عن فتح منافذ ومعارض مواد غذائية بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز لمحاربة جشع بعض التجار وضبط الأسعار في الأسواق مشددًا على تكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز والوقود فضلًا عن تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات.

وأشار إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.