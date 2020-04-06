هيئة صناعية كبرى في ألمانيا تطالب الحكومة بحزمة ثانية لدعم الاقتصاد بسبب كورونا

طالبت هيئة صناعية رائدة في ألمانيا، الحكومة بتقديم حزمة ثانية من إجراءات مساعدة الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر اتحاد غرف الصناعة والتجارة في بيان، اليوم الأحد، أن الاقتصاد يعاني من الجائحة أكثر مما كان عليه في منتصف مارس، عندما أقرت الحكومة حزمة مساعدات أولية.

وقال إريك شفايتزر، رئيس الاتحاد: "بالإضافة إلى ذلك، فإن ردود الفعل التسلسلية تتزايد عبر الاقتصاد .. ويعني هذا أننا يمكن أن نقيس كل يوم من جديد مدى تدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الشركات."

ووفقا لمعلومات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تخطط الحكومة الألمانية لتقديم برنامج تكميلي كبير يستهدف بشكل أساسي الشركات متوسطة الحجم.

وحسب المعلومات، فإن أحد تلك الإجراءات هو السماح للشركات متوسطة الحجم بالحصول على ائتمان تضمنه الدولة بنسبة 100% لفترة محدودة. وسيشهد ذلك أن تضمن الدولة ائتمانا بقرابة 300 مليار يورو.

وقال شفايتزر "إن الدرع الواقي للحكومة يتضمن بالفعل أدوات جيدة من شأنها تخفيف الأزمة".