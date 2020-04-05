صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في أعمال تطهير وتعقيم مواقع المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الوزير -في بيان اليوم الأحد- إن فرقا متخصصة تقوم بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع وزارة الصحة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باستخدام مواد كيميائية مخصصة للتعقيم والتطهير، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات، والحليولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم إرسال عشر سيارات "نافوري" مجهزة ومحملة بالكيماويات اللازمة، لتعقيم الشوارع، ومواقع العمل، والمكاتب، وثكنات العاملين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، للمساهمة فى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات القومية الهامة.

وأضاف أن جميع شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية مستمرة في حملات تعقيم الشوارع والمنشآت الحيوية، والتي بدأتها منذ أسبوعين، فضلا عن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بجميع مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع، والتزام المواطنين بالإرشادات التي تقدمها الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم، حتى اجتياز تلك المرحلة.