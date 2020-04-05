أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، رصدها 294 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.