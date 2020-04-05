محافظ البحر الأحمر: لا إصابات بكورونا حتى الآن بين 600 مصري عائد من أمريكا معزولون بمرسى علم

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم وضع خطة استباقية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لاستقبال المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى خضوعهم للكشف الطبي، فور وصولهم لمطار مرسى علم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار المذاعة عبر فضائية "dmc" مساء الأحد، أنه تم استقبال الوفد الثاني من العائدين صباح اليوم، وهم حوالي 323 مصريًا، فيما وصل الوفد الأول الذي ضم 275 مصريًا، يوم الجمعة الماضية، ووُضعوا في الحجر الصحي بمنتجعات سياحية في مرسى علم.

وأكد أنه لا توجد إصابة بفيروس كورونا بين العائدين من أمريكا حتى الآن، فيما تتابع فرق من الطب الوقائي، حالتهم بشكل يومي.

ونوه بأن جميع العائدين من الخارج عليهم الخضوع للحجر الصحي، لحماية أنفسهم وأسرتهم، وهي بمثابة فترة استجمام أكثر من العزل.

ويذكر أن مطار مرسى علم الدولي استقبل صباح اليوم الأحد طائرة إجلاء المصريين العالقين في واشنطن، وعددهم 323 مصريًا، من بينهم 16 طفلًا، ويقيمون في فنادق بمرسى علم مجانًا.