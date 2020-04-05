اتحاد الأطباء العرب يوجه الشكر لأطقم التمريض على دورهم في مكافحة كورونا

وجّه أمين عام اتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان رسالة شكر وتقدير لجميع طواقم التمريض الذين يمثلون، مع باقي العاملين في المجال الصحي، الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره ، وذلك بمناسبة اليَوم العالمي للصحة الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام ، وخصصت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم للاحتفاء بدور فرق التمريض تحت عنوان "دعونا نقل لهم شكراً".

وقال رسلان - في بيان أصدره اتحاد الأطباء العرب اليوم - "تبذل أطقم التمريض وغيرهم من العاملين في المجال الصحي قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح رغم التحديات الكبيرة في مواجهة خطر وباء كورونا الذي يهدد العالم أجمع".

وحث جميع المؤسسات المعنية على القيام باللازم لتقدير الممرضات والدور الذي يقمن به في تقديم الرعاية الصحية.

ودعا الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الحكومات والأجهزة المعنية إلى ضرورة توفير المزيد من التجهيزات ومستلزمات الحماية اللازمة لأطقم التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي الذين يعملون على خط المواجهة الأول في جهود مكافحة كورونا.