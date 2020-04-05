عودة العمل في نقابة المحامين وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

أكد نقيب المحامين، رجائى عطية، عودة العمل داخل النقابة العامة مرة أخرى بدء من اليوم الأحد بعد إغلاقها لمدة أسبوعين، انتهت ٢ أبريل الجارى وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وقال عطية فى تصريحات للشروق، إن ظروف النقابة دقيقة ووضعها خاص، مضيفا: "المحامون لهم مصالح تلاحقني".

وأشار إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس داخل النقابة، والاجراءات الصحية السليمة التي أعلنت الجهات الصحية المسئولة.

وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت فتح أبوابها من جديد اليوم، وتستأنف إدارات نادي المحامين النهري بالمعادي أعمالها، بعد غلقها عشرة أيام حفاظا على سلامة الأعضاء، وتماشيا مع سياسات الدولة، لما تمر به البلاد من أزمة جراء فيروس كورونا.

وأشارت النقابة فى بيان لها أمس السبت، إلى أن جميع الإدارات بالنقابة العامة ونادي المحامين النهري بالمعادي مهامها من صباح الغد، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاحية، وذلك حرصا علي مصلحة الأعضاء.

وناشدت النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، حرصا على سلامتهم.