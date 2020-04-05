ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 2748 حالة

أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة ظفر مرزا، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفع إلى 2748 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأحد - عن مرزا إعلانه- تسجيل 41 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد، وتعافى نحو 130 مريضا في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح المسئول الباكستاني، أنه سجل 75 حالة إصابة في العاصمة إسلام آباد وفي أقاليم البلاد تم تسجيل 839 حالة في إقليم السند، و1072 حالة في إقليم البنجاب، و383 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و175 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 193 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و11 حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير "الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير".