«الصحة العالمية» تشيد بإجراءات كربلاء العراقية لمواجهة كورونا

أشاد ممثل الصحة العالمية بالعراق الدكتور أدهم إسماعيل، بالإجراءات التي تتخذها محافظة كربلاء لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي ساهمت في انحسار الوباء بشكل كبير.

وقال إسماعيل - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأحد - إنه ناقش مع الشيخ عبد المهدي الكربلائي إمكانية افتتاح مختبر للكشف عن الفيروس في المحافظة لسرعة إظهار النتائج، ذاكرا أن الإجراءات المتخذة في كربلاء أفضل من باقي المحافظات وأنه لابد من الالتزام بحظر التجوال.

وأوضح أن العراق كان الأفضل من بين دول المنطقة من خلال توقيتات السيطرة على السفر، وأن الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة صحيحة وشفافة ولا يشوبها شيء، مضيفا أنه "بعد معرفتنا بالنظام الصحي في العراق ستكون لنا نظرة أخرى بعد انجلاء جائحة كورونا".