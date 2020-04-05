نيويورك تايمز: 430 ألف شخص سافروا من الصين إلى أمريكا منذ ظهور كورونا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس السبت، إن ما يقرب من 430 ألف شخص سافروا من الصين إلى أمريكا، منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا القاتل في بؤرته بمقاطعة ووهان الصينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن 1300 رحلة انطلقت مباشرة من الصين إلى 17 مدينة أمريكية، قبل قيود السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما عاد إلى أمريكا ما يقرب من 40 ألف أمريكي ومسافرين آخرين مفوضين، بعد تطبيق حظر السفر في أمريكا، وفقا لتحليل البيانات التي جمعت من البلدين.

ووصل معظم الركاب، الذين كانوا من جنسيات متعددة، في يناير الماضي، إلى مطارات في ولايات (لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، وشيكاغو، وسياتل، ونيويورك، وديترويت)، قبل أن يطير الآلاف منهم مباشرة من ووهان الصينية "بؤرة تفشي الفيروس".

وأظهرت البيانات، أن الرحلات العائدة من الصين إلى أمريكا، استمرت حتى الأسبوع الماضي، بالنسبة للمسافرين من بكين إلى ولايات لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، بموجب القواعد التي تعفي الأمريكيين وآخرين من الحملة الصارمة على الوافدين التي دخلت حيز التنفيذ في 2 فبراير.

يأتي هذا بالتناقض مع تصريحات ترامب، التي أكد فيها مرارًا وتكرارا على أن إجراءات حظر السفر التي قررها أعاقت انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الثلاثاء الماضي حينما قال: "أعتقد أننا كنا أذكياء جدًا لأننا أوقفنا الصين، ربما كان هذا أكبر قرار اتخذناه حتى الآن"، فيما أضاف الشهر الماضي: "نحن من أبقى الصين خارج البلاد".

لكن تحليل الرحلات والبيانات الأخرى تظهر أن إجراءات السفر مهما كانت فعالة، ربما جاءت متأخرة جدًا في إبقاء الصين خارج الولايات المتحدة، لاسيما في ضوء التصريحات الأخيرة من مسئولي الصحة بأن 25% من المصابين بالفيروس قد لا تظهر عليهم أي أعراض.

ويشتبه العديد من خبراء الأمراض المعدية في أن الفيروس كان ينتشر دون أن يكتشف لأسابيع بعد تأكيد أول حالة أمريكية في ولاية واشنطن 20 يناير الماضي، فلا أحد يعرف متى وصل الفيروس لأول مرة إلى الولايات المتحدة.