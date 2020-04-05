مؤسسة أهلية تزود مستشفيات الفيوم بجهازي تنفس صناعي ومستلزمات طبية

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم تزويد عدد من مستشفيات المحافظة بمستلزمات حماية شخصية للفرق الطبية وأجهزة سونار وتنفس صناعي، مقدمة من مؤسسة أهلية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية في مواجهة المخاطر المحتملة للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "الأنصاري" أن هذه المستلزمات تشمل قفازات طبية، وأقنعة طبية جراحية "surgical mask"، وواقيات وجه “face shield"، بالإضافة إلى معاطف طبية كبيرة وصغيرة “Medical Gown”، وأوفر شوز، وواقى رأس "Over head"، وهى مستلزمات حماية شخصية لطاقم الأطباء، هذا بالإضافة إلى جهاز سونار، وجهازى تنفس صناعي.

وفي هذا الإطار استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، رئيس مجلس إدارة مؤسسه أهلية لبحث سبل التعاون المشترك فى تزويد مستشفيات الفيوم بالمستلزمات الطبية وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، وعقب اللقاء قام محافظ الفيوم بزيارة لمستشفى الفيوم العام لمتابعة أعمال تسليم المستلزمات الطبية الجديدة للمستشفى.

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية والدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء، ودعم المجالات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مثمنا المشاركة الفعالة لمؤسسة أهل مصر فى دعم القطاع الصحي بمحافظة الفيوم بالأجهزة الطبية ومستلزمات الحماية الشخصية للأطباء.