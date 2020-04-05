وفاة رئيس هندوراس السابق عن 76 عاما بعد صراع مع المرض

توفي رئيس هندوراس السابق رافائيل كاليخاس عن عمر يناهز 76 عاما.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، نقل حزب كاليخاس "بارتيدو ناسيونال" أمس السبت على موقع تويتر عن بيان لأرملته نورما جابوريت دي كاليخاس نبأ وفاته.

ولم يذكر البيان سبب الوفاة، لكن أحد أقرباء الرئيس الراحل قال لوسائل إعلان محلية إن كاليخاس ثبتت إصابته بسرطان الدم "لوكيميا" عام 2018، وأنه توفي على خلفية المرض في الولايات المتحدة.

وكان كاليخاس منتميا إلى التيار المحافظ في هندوراس، وتولي منصب وزير الزراعة خلال الحكم الاستبدادي للبلاد نهاية العام 1970 قبل أن يتولى هو حكم البلاد بين 1990 و 1994.

وبعد نهاية حكمه، تولى رئاسة فريق "فينافوت" لكرة القدم ببلاده لأعوام عديدة ووجهت ضده دعاوى قضائية العام 2015 في إطار فضائح كبرى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".