سمحت إدارة نادي بشكتاش التركي، المحترف بصفوفه محمد النني، مغادرة عدد من لاعبي الفريق تركيا، للعودة إلى بلادهم، في ظل توقف النشاط الكروي، بسبب استمرار مخاطر تفشي وباء فيروس كورونا، حيث تشير المؤشرات إلى أن الدوري سيعود في يونيو المقبل على أقل تقدير.

صحيفة "أكسام" التركية، أشارت اليوم الأحد، إلى أن بشكتاش وافق على مغادرة 4 لاعبين لبلادهم، وهم جيرمين لينس ولوريس كاريوس وفيكتور رويز وكيفن برينس بواتينج، بعد أن تم حجزهم جميعًا بالأيام الماضية في حجر صحي، خوفًا من وباء كورونا.

وطلب اللاعبين الأجانب مغادرة تركيا والذهاب إلى بلادهم للتواجد برفقة أسرهم، الأمر الذي بحثته إدارة بشكتاش، لتعلن اليوم موافقتها مع إلزامهم بشروط معينة للحفاظ على صحتهم، أبرزها مواصلة التدريبات المنزلية، وعدم الاختلاط بأحد خلال فترة تواجدهم في بلادهم، بالاضافة لأهمية الحضور إلى اسطنبول بالأسبوع الاول من شهر مايو المقبل.

وكان النني، قد دخل في حجر صحي بتركيا، وخضع لاعب منتخب مصر، لاختبار كورونا، وجاءت نتيجة جميع اللاعبين في بشكتاش سلبية، كإجراء احترازى بعدما تعرض لاعب كرة سلة في النادى للإصابة، بجانب فاتح تريم مدرب جالطة سراي الذى واجه بشكتاش الشهر الماضي قبل أن يتم تعليق الدورى التركي.