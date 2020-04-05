محافظ الإسكندرية يكرم الأطقم العاملة بالعزل الصحي بمستشفى العجمي

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم الأحد، طاقم الجيش الأبيض من أطباء وتمريض وعمال مستشفى العجمي العام النموذجي غرب الإسكندرية، والتي تم تحويلها إلى حجر صحي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتكريمهم وتوجيه تحية تقدير وإعزاز لمجهوداتهم المبذولة خلال الأسابيع الماضية في التصدي للفيروس .

ووجه المحافظ تحية تقدير وإعزاز للطاقم الطبي بالمستشفى: قائلا: "لو نستطيع تقبيل رؤوسكم وأيديكم لفعلناها، فأنتم بالفعل كما أطلق عليكم جيش مصر الأبيض، الذي تصدى للدفاع عن الوطن في حربه على الوباء كجنود حرب أكتوبر في حربهم على الأعداء، أثبتم للعالم أجمع أنكم جنود في خدمة الوطن، ومصر تفخر بكم جميعا والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرة لكم".

وأضاف: "لقد واجهتم بكل شجاعة مرضا متفشيا في أنحاء العالم لم تستطع كبار دول العالم مواجهته"، مؤكدا أن الأطباء عانوا لسنوات طويلة إلى أن جاءت إرادة الله لإعاطئهم حقوقهم التي يستحقونها، فجميعهم على قدر من المسئولية، و يجب على المصريين جميعا الاقتداء بهم واتباع التعليمات اللازمة للتصدي لهذا الفيروس، فهذه الأزمة من الممكن أن تقضي تماما على الدول لذا لابد من التصدي لها، وبقوة وحزم مع المخالفين".

وأكد دعم المحافظة وتقديم التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطباء، فكافة كلمات الشكر والتقديم لاتوفيهم حقوقهم، وقدم لهم شهادات تقدير..

من جانبها قدمت الدكتورة جاكلين عازر الشكر لجميع الطاقم بالمستشفى، مؤكدة أن جميع المسئولين يعلمون جيدا خطورة وقدر تضحياتهم التي قدموها، لذا فالجميع خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم بأي شكل من الأشكال، كجزء من رد الجميل لما فعلوه خلال هذه المرحلة الحرجة.