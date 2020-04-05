العراق: شفاء حالة بالديوانية من فيروس كورونا ووفاة حالة بديالي



أعلنت دائرة صحة الديوانية العراقية، اليوم /الأحد/، شفاء امرأة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن نتائج تحاليل 45 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس جاءت سلبية.

وقالت مديرة عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم -"إن امرأة تبلغ من العمر 68 من قضاء الشامية تعافت تماما من إصابتها بفيروس كورونا".

كما أعلنت خلية الأزمة العراقية بديالي، في بيان، أن من بين الإصابات التي أعلن عنها مساء أمس بفيروس كورونا في المحافظة، توفيت حالة اليوم لرجل من أبناء قضاء بلدروز ويبلغ من العمر 60 عاما، نتيجة احتشاء عضلة القلب وفشل في الجهاز التنفسي.