 العراق: شفاء حالة بالديوانية من فيروس كورونا ووفاة حالة بديالي - بوابة الشروق
الأحد 5 أبريل 2020 10:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العراق: شفاء حالة بالديوانية من فيروس كورونا ووفاة حالة بديالي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 10:08 ص


أعلنت دائرة صحة الديوانية العراقية، اليوم /الأحد/، شفاء امرأة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن نتائج تحاليل 45 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس جاءت سلبية.

وقالت مديرة عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم -"إن امرأة تبلغ من العمر 68 من قضاء الشامية تعافت تماما من إصابتها بفيروس كورونا".

كما أعلنت خلية الأزمة العراقية بديالي، في بيان، أن من بين الإصابات التي أعلن عنها مساء أمس بفيروس كورونا في المحافظة، توفيت حالة اليوم لرجل من أبناء قضاء بلدروز ويبلغ من العمر 60 عاما، نتيجة احتشاء عضلة القلب وفشل في الجهاز التنفسي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك